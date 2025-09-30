Специалисты назвали причины появления перхоти

Перхоть появляется из-за ускоренного отслоения частичек кожи, причем это нормальный процесс, который в обычной ситуации не должен быть заметен. Если же это становится проблемой, то такое состояние может сигнализировать о нарушении работы организма, выяснила у специалистов Общественная Служба Новостей.

Среди основных причин обильной перхоти эксперты выделяют сухость кожи в период межсезонья – это может быть результатом резкого похолодания, мытья головы жесткой водой и игнорирование правильного ухода. Также это может говорить о развитии себорейного дерматита, при котором чрезмерная работа сальных желез склеивает чешуйки кожи и вызывает избыточное выделение кожного сала, пояснили эксперты.

Еще одна частая причина перхоти – грибок Malassezia, который вызывает раздражение кожи головы. Кроме того, это может быть следствием постоянного стресса, нарушения питания и нехватки витаминов – в частности, на здоровье кожи головы негативно влияет дефицит витамина B и цинка. Спровоцировать заболевание можно и слишком агрессивным ух уходом, который включает в себя постоянное окрашивание волос, применение неправильно подобранного шампуня, а также завивку, выпрямление и прочие процедуры, которые вредят волосам и коже головы.

При появлении перхоти специалисты советуют в первую очередь отказаться от мытья головы горячей водой, так как она лишь усиливает шелушение. Также не следует постоянно мыть голову шампунями, которые якобы направлены на борьбу с перхотью – чаще всего они лишь пересушивают кожу, усугубляя проблему. Чтобы не спровоцировать воспаление, важно не расчесывать волосы слишком сильно, не ковырять кожу. Если проблема не решается слишком долго, важно обратиться за помощью к врачу – возможно, что речь идет как раз о себорейном дерматите, который требует особого лечения.

До этого врач-дерматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская рассказала «Газете.Ru», что слишком частое мытье кожи головы может привести к чрезмерной выработке кожного сала, развитию патогенных микроорганизмов и перхоти. Также, по ее словам, употребление продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров или любой пищи, вызывающей воспаление, усугубляет дисбаланс микробиома кожи, волос и фолликулов.

Ранее выяснилось, что частое использование фена грозит раздражением и перхотью.