На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Специалисты назвали причины появления перхоти

ОСН: появление перхоти может говорить о грибке или себорейном дерматите
true
true
true
close
Depositphotos

Перхоть появляется из-за ускоренного отслоения частичек кожи, причем это нормальный процесс, который в обычной ситуации не должен быть заметен. Если же это становится проблемой, то такое состояние может сигнализировать о нарушении работы организма, выяснила у специалистов Общественная Служба Новостей.

Среди основных причин обильной перхоти эксперты выделяют сухость кожи в период межсезонья – это может быть результатом резкого похолодания, мытья головы жесткой водой и игнорирование правильного ухода. Также это может говорить о развитии себорейного дерматита, при котором чрезмерная работа сальных желез склеивает чешуйки кожи и вызывает избыточное выделение кожного сала, пояснили эксперты.

Еще одна частая причина перхоти – грибок Malassezia, который вызывает раздражение кожи головы. Кроме того, это может быть следствием постоянного стресса, нарушения питания и нехватки витаминов – в частности, на здоровье кожи головы негативно влияет дефицит витамина B и цинка. Спровоцировать заболевание можно и слишком агрессивным ух уходом, который включает в себя постоянное окрашивание волос, применение неправильно подобранного шампуня, а также завивку, выпрямление и прочие процедуры, которые вредят волосам и коже головы.

При появлении перхоти специалисты советуют в первую очередь отказаться от мытья головы горячей водой, так как она лишь усиливает шелушение. Также не следует постоянно мыть голову шампунями, которые якобы направлены на борьбу с перхотью – чаще всего они лишь пересушивают кожу, усугубляя проблему. Чтобы не спровоцировать воспаление, важно не расчесывать волосы слишком сильно, не ковырять кожу. Если проблема не решается слишком долго, важно обратиться за помощью к врачу – возможно, что речь идет как раз о себорейном дерматите, который требует особого лечения.

До этого врач-дерматолог центра инновационной медицины Damas Medical Center Екатерина Каминская рассказала «Газете.Ru», что слишком частое мытье кожи головы может привести к чрезмерной выработке кожного сала, развитию патогенных микроорганизмов и перхоти. Также, по ее словам, употребление продуктов с высоким содержанием сахара, трансжиров или любой пищи, вызывающей воспаление, усугубляет дисбаланс микробиома кожи, волос и фолликулов.

Ранее выяснилось, что частое использование фена грозит раздражением и перхотью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами