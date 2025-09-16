Стало известно, почему грибок опасно лечить гормональными мазями

Самолечение грибков кортикостероидными мазями (противовоспалительными средствами на основе гормонов) может представлять опасность, потому что они подавляют местный кожный иммунитет и еще больше повышают уязвимость для грибковых инфекций. Об этом kp.ru рассказал исследователь, заведующий кафедрой фармацевтической технологии с курсом медицинской биотехнологии Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала Волгоградского государственного медицинского университета Дмитрий Компанцев.

По его словам, в этом случае грибки могут выработать устойчивость к применяемым препаратам. Он обратил внимание на существование проблемы баланса при оказании медпомощи при микозах.

«Людям всегда хочется как можно скорее избавиться от неприглядных поражений кожи — корок, шелушений. Не терпеть зуд. Все эти симптомы быстро убирают кортикостероиды. Поэтому сейчас даже врачи нередко назначают их параллельно с противогрибковыми мазями», — сказал Компанцев.

Однако они снижают эффективность борьбы с грибами, добавил он.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) до этого представил четвертый по счету обзор, который подтверждает: гриб Candidozyma auris (ранее Candida auris) стремительно распространяется в больницах Европы, создавая серьезную угрозу пациентам и системам здравоохранения.

