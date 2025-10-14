Винт яхты под управлением пьяного мужчины разрубил десятилетнюю девочку

В США девочка не выжила после столкновения с яхтой

Пьяный американец погубил ребенка во время прогулки на яхте своей подруги. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел на озере Широн-Харрис в Северной Каролине. 40-летний Квинтен Кайт управлял судном 56-летней Анны Флениган, в этот момент на борту также были их знакомые.

В какой-то момент яхта разрубила винтом десятилетнюю девочку, которая плавала с подругой и ее семьей рядом. Мать последней также пострадала – после инцидента ей ампутировали ногу.

Во время расследования выяснилось, что Кайт был пьян. Уровень алкоголя в крови мужчины превышал норму более чем вдвое. При этом на борту обнаружили холодильник с десятками банок алкоголя, еще 39 нашли пустыми, а в воде обнаружили еще более 50. Предположительно, после аварии пассажиры пытались избавиться от тары.

Кайта арестовали. Сейчас он содержится под залогом в размере миллиона долларов. Известно, что в 2010-м году его уже привлекали к ответственности за пьяное вождение в Нью-Мексико.

