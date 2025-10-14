В Тамбовской области при атаке украинских беспилотников пострадали дома и машины

Несколько домов получили повреждения в Тамбовской области при атаке украинских БПЛА

Несколько частных домов и припаркованные автомобили были повреждены в Первомайском округе Тамбовской области при атаке беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«В результате террористической атаки БПЛА в Первомайском округе получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве — выбиты стекла) и припаркованных автомобилей», — написал он.

Глава региона отметил, что при инциденте никто не пострадал. Размер ущерба владельцам домов уточняется.

Утром 14 октября министерство обороны России сообщило, что за минувшую ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, пытавшихся атаковать различные регионы России.

17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 — над Воронежской, три — над Нижегородской, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два дрона были уничтожены над Тамбовской областью, еще два — над республикой Крым и один — над Курской областью.

