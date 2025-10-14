На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач оценила последствия тренда зумеров на «дуркинг»

Врач Соловьева: тренд зумеров на «дуркинг» позволит лучше понять свое состояние
true
true
true
close
Shutterstock

Тренд на «дуркинг», когда молодые люди находят у себя психические расстройства и по своей воле ложатся в частные психдиспансеры, имеет двоякий эффект. Об этом «Москве 24» рассказала врач-психиатр Надежда Соловьева.

Она отметила, что такая мода способствует толерантности к психическим расстройствам и позволяет молодежи лучше понимать свое психическое состояние. Однако такой опыт может оставить «психиатрический след» при дальнейшем трудоустройстве.

Психолог отметила, что проблемы с психическим здоровьем распространены не только среди зумеров, число расстройств растет на фоне постоянного стресса, нестабильности и реакции на них.

«Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья», — поделилась Соловьева.

Психиатр-нарколог, психотерапевт Алексей Казанцев до этого призвал учитывать, что лечь в психиатрическую клинику просто так нельзя – для этого должны быть показания и соответствующие симптомы. Например, признаки депрессии, панические атаки, эмоциональное выгорание и прочие. Получив направление врача, можно отправиться на лечение. Причем тревожный сигнал – это «гордость» молодежи поставленным диагнозом, считает Казанцев.

Ранее сообщалось, что у пациентов психиатрических клиник появилась новая общая черта – увлеченность общением с ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами