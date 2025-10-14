На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказал, как физическая активность помогает заглушить боль

Врач Данилов: физическая активность помогает заглушить боль
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Физическая активность может помочь не только улучшить самочувствие, но и заглушить боль. Об этом kp.ru рассказал врач-невролог, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней Сеченовского университета, д. м. н. Алексей Данилов.

«Когда человек двигается, в мышцах вырабатываются различные биологически активные вещества, включая гормоны. А также миокины — это белки, при воздействии которых на мозг у нас возникает ощущение удовольствия, радости, счастья», — пояснил эксперт.

По его словам, эти белки также могут уменьшить воспаление и снизить общий уровень воспалительных процессов в организме, что в комплексе способствует снижению болевых ощущений. Данилов уточнил, что для достижения существенного эффекта лучше всего систематически заниматься физической активностью, но дозированно — в зависимости от возраста и наличия сопутствующих заболеваний.

Международная команда ученых до этого выяснила, что короткие всплески активности — так называемые exercise snacks, или «спортивные перекусы», — могут быть эффективным способом повысить выносливость у людей с малоподвижным образом жизни. Под «спортивными перекусами» ученые понимали короткие упражнения продолжительностью не более пяти минут, выполняемые как минимум дважды в день, от трех до семи раз в неделю.

Ранее был назван простой способ укрепить иммунитет для пожилых.

