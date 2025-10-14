Глава столицы Индонезии пообещал запретить продажу мяса собак и кошек

Губернатор Джакарты Прамоно Анунг Вибово сообщил, что в разработке находится постановление о запрете на продажу мяса собак и кошек для употребления в пищу. Его слова приводит индонезийское агентство ANTARA.

«Поступила просьба о разработке постановления губернатора о запрете потребления мяса собак в Джакарте», — сказал он.

По словам губернатора, инициатива будет частью упреждающих мер кабмина страны по борьбе с распространением бешенства в столице. Вибово также отметил, что, если для реализации запрета в городе потребуется дополнительное регулирование на законодательном уровне — оно также будет внесено на рассмотрение в парламент.

В январе 2024 года полицейские в Индонезии спасли 226 собак, которых пытались отправить на бойню в грузовике. По данным World of Buzz, в ходе операции правоохранители работали с членами благотворительной организации. Сообщается, что собак отправили на бойню в запертом грузовике, при этом животные были прикованы к кузову машины, а их ноги были связаны.

