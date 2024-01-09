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Полицейские в Индонезии спасли 226 собак, которых пытались отправить на бойню

World of Buzz: в Индонезии спасли 226 собак, отправленных на бойню

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Полицейские в Индонезии спасли 226 собак, которых пытались отправить на бойню в грузовике, пишет World of Buzz.

Как пишут местные СМИ, полицейские вместе с членами благотворительной организации спасли более 200 собак, которых отправили на бойню в запертом грузовике. Сообщается, что при этом животные были прикованы к кузову машины, а их ноги были связаны.

В полиции добавили, что мясо собак планировали продать в рестораны, где готовят блюда из собачатины. Позже офицеры еще раз прокомментировали инцидент и рассказали, что по этому делу были арестованы пять человек. Им будут предъявлены обвинения в соответствии с законами Индонезии о защите животных. Подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее в Южной Корее запретили разводить собак для употребления в пищу. Запрет вступит в силу с 2027 года.

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