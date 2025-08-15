На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина подхватил редчайшую болезнь после укуса собаки

Мужчина рассказал, что перенес 20 операций за четыре года после укуса собаки
true
true
true
close
Adam Lawrence/moodboard/Global Look Press

Пользователь Reddit под ником QuitEducational2751 описал тяжелые последствия укуса собственной собаки, взятой из приюта. За четыре года он перенес более 20 операций из-за редкой инфекции.

По словам мужчины, инцидент произошел в 2021 году, когда он случайно задел спящего пса. Через 36 часов после укуса у него развилось острое воспаление руки с образованием пустул. При госпитализации зафиксировали критическое падение артериального давления (53/30), потребовавшее экстренной операции.

Медики диагностировали некротизирующий фасциит — редкую бактериальную инфекцию, способную проникать в организм через глубокие раны. Несмотря на спасение конечности, длительное лечение привело к осложнениям: пользователь временно передвигался в коляске, затем — на костылях, которые использует до сих пор. Пес остался с хозяином.

Роспотребнадзор сообщил, что главными переносчиками бешенства в России являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных — лисы, летучие мыши, ежики, барсуки, волки и енотовидные собаки. Симптомы бешенства включают странности в поведении, сильное слюноотделение, проблемы с глотанием и судороги. При проявлении этих признаков срочно покажите животное ветеринару. Специалисты ведомства акцентировали внимание на том, что бешенство неизлечимо, а единственным методом профилактики является вакцинация.

Ранее россиянам напомнили, какими инфекциями можно заразиться от кошек.

