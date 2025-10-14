Московская компания потребовала от блогера Ефремова 11 млн рублей

JetLend подала в суд на блогера Ефремова иск на сумму более 11 млн рублей

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковной компании ООО «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову, внесенному в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, компания требует взыскать с Ефремова более 11 млн рублей. Иск поступил 9 октября, но пока не принят к производству. Причины предъявления требований на данный момент не уточняются.

Компания «Джетленд» владеет инвестиционной платформой JetLend, которая, по информации с сайта компании, предоставляет онлайн-сервисы для инвестирования в бизнес и финансирования организаций.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Подмосковье, блогер переводил деньги ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Останкинский суд Москвы в августе избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. По статье, предъявленной блогеру, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Никита Ефремов известен как блогер и предприниматель, создатель бренда Nikita Efremov. Он владел несколькими магазинами в России, специализирующимися на продаже лимитированных коллекций одежды и обуви, а также открыл бутик в Дубае.

Ранее Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК.