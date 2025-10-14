На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Московская компания потребовала от блогера Ефремова 11 млн рублей

JetLend подала в суд на блогера Ефремова иск на сумму более 11 млн рублей
true
true
true
close
Nikita Efremov/YouTube

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск подмосковной компании ООО «Джетленд» к блогеру Никите Ефремову, внесенному в перечень террористов и экстремистов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

По данным агентства, компания требует взыскать с Ефремова более 11 млн рублей. Иск поступил 9 октября, но пока не принят к производству. Причины предъявления требований на данный момент не уточняются.

Компания «Джетленд» владеет инвестиционной платформой JetLend, которая, по информации с сайта компании, предоставляет онлайн-сервисы для инвестирования в бизнес и финансирования организаций.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской деятельности. По данным следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года, находясь в Москве и Подмосковье, блогер переводил деньги ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Останкинский суд Москвы в августе избрал Ефремову меру пресечения в виде запрета определенных действий. По статье, предъявленной блогеру, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Никита Ефремов известен как блогер и предприниматель, создатель бренда Nikita Efremov. Он владел несколькими магазинами в России, специализирующимися на продаже лимитированных коллекций одежды и обуви, а также открыл бутик в Дубае.

Ранее Ефремов частично признал вину в деле о финансировании ФБК.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами