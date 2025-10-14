На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Германии из ботанического сада украли самый вонючий цветок в мире

Spiegel: из ботанического сада в Дортмунде украли самый вонючий цветок в мире
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

В немецком Дортмунде из ботанического сада «Ромбергпарк» украли клубень редкого аморфофаллуса титанического — растения, знаменитого своим отвратительным запахом, напоминающим гниющее мясо. О похищении «самого вонючего цветка в мире» сообщает журнал Spiegel.

Злоумышленники похитили из горшка клубень весом от 20 до 30 кг, которому сотрудники сада дали имя «Давид». Городские власти уже обратились в полицию с заявлением о пропаже.

Сотрудник ботанического сада выразил сожаление по поводу кражи.

«Кража «Давида» стала для нас тяжелым ударом. Многие жители Дортмунда ждали следующего цветения. Мы надеемся, что воры пожалеют о своем решении и вернут растение», — отметил сотрудник ботанического сада.

Он также подчеркнул, что эта потеря является значительной для всего города.

Ранее вековой серебристый клен рухнул в Ботаническом саду Петербурга.

