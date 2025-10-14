Адвокат рассказала, в каких случаях за замещение коллеги положена доплата

Доплата за замещение временно отсутствующих коллег полагается сотрудникам не всегда. Это зависит от условий замещения и должностных обязанностей работника, пояснила агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.

По словам адвоката, если сотрудник выполняет схожие обязанности в рамках своей должностной инструкции, где предусмотрено такое замещение, то письменное согласие не требуется и доплата не назначается.

«Однако при выполнении работы по другой профессии, не указанной в трудовом договоре, требуется письменное согласие сотрудника. Размер доплаты определяется по соглашению сторон», — сказала Яковлева.

Российским работодателям, нарушающим процедуру отзыва сотрудников из отпуска, грозит административная ответственность. Адвокат отметила, что такие нарушения могут повлечь за собой штрафы до 50 тысяч рублей. Это связано с тем, что Трудовой кодекс РФ предусматривает обязательное получение согласия работника не только на сам отзыв из отпуска, но и на выполнение обязанностей по другой профессии, если таковое предполагается. Трудовое законодательство детально регулирует вопросы замещения, порядок осуществления выплат и саму процедуру отзыва сотрудников из отпуска.

