Врач перечислила алкогольные напитки, от которых опьянение наступает быстрее

От разных алкогольных напитков опьянение наступает с разной скоростью и переносится неодинаково. Это не субъективное ощущение, а вполне объяснимый научный факт, считает врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Гостроус. О том, от какого алкоголя пьянеешь быстрее всего, с чем это связано, специалист рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Ответ на вопрос, от чего пьянеешь быстрее всего, прост: от газированных алкогольных напитков. В их числе: шампанское и игристые вина; коктейли с газированной водой или тоником; пиво; различные коктейли, содержащие алкоголь и кофеин одновременно; крепкие напитки, запитые газировкой», — отметила врач.

Говоря о том, почему же углекислый газ так ускоряет процесс, специалист рассказала, что этот механизм работает на нескольких уровнях.

Во-первых, это ускоренное всасывание. Углекислый газ (CO₂) временно приоткрывает «ворота» в желудке. Сфинктер (мышечный клапан) между желудком и тонким кишечником, где всасывание алкоголя происходит максимально быстро и полно, расслабляется под действием газа. В результате алкоголь не задерживается в желудке, где его всасывание частично тормозится пищей, а практически «пролета́ет» в кишечник, откуда мгновенно попадает в кровоток.

Во-вторых, увеличение площади всасывания. Газированный напиток в желудке активно высвобождает пузырьки CO₂. Они «взбива́ют» жидкость, значительно увеличивая ее площадь контакта со слизистыми оболочками желудка и кишечника. Чем больше площадь, тем больше молекул этанола проникает в кровь за единицу времени.

В-третьих, изменение моторики ЖКТ. Углекислый газ усиливает кровоснабжение слизистых оболочек пищеварительного тракта, что также способствует более быстрой транспортировке алкоголя в кровь.

«Исследования подтверждают: при употреблении одного и того же количества алкоголя в газированном и негазированном виде (например, шампанское против обычного вина), концентрация алкоголя в крови после газированного варианта будет значительно выше уже в первые 15–20 минут», — подчеркнула гастроэнтеролог.

При этом специалист предупредила, что быстрое и резкое опьянение — не просто безобидное состояние веселья. Оно таит в себе серьезные риски для здоровья и безопасности.

В частности, возрастает риск передозировки алкоголем. По словам врача, коварство газированных напитков в том, что они обманывают нашу систему самоконтроля. Опьянение наступает настолько стремительно, что мозг не успевает адекватно оценить ситуацию. Пока человек чувствует лишь легкое головокружение, он может выпить критическую дозу алкоголя. Возможные последствия — тяжелое отравление, потеря сознания и даже алкогольная кома, требующие немедленной медицинской помощи.

«От газированных алкогольных напитков более жесткое похмелье. Резкий скачок концентрации алкоголя в крови — это мощный удар по всем системам организма. Печень не успевает вырабатывать достаточное количество ферментов для расщепления этанола, в результате накапливается токсичный продукт его распада — ацетальдегид. Именно он вызывает сильную головную боль, тошноту, слабость и тахикардию на следующее утро. Похмелье после шампанского или коктейлей с газировкой, как правило, одно из самых тяжелых», — продолжила Гостроус.

Кроме того, по ее словам, стремительное опьянение нарушает работу коры головного мозга, отвечающей за рациональное мышление и самоконтроль. Человек может совершать необдуманные, рискованные поступки, становиться агрессивным или, наоборот, чрезмерно податливым. Это увеличивает риски травм, несчастных случаев и принятия решений, о которых в трезвом состоянии пришлось бы жалеть.

В добавок к этому, сочетание алкоголя и углекислого газа создает двойную нагрузку на сердце и сосуды. Алкоголь расширяет сосуды, а CO₂ может вызывать их спазм. Такие «качели», как предупредила врач, особенно опасны для людей с повышенным артериальным давлением и другими сердечно-сосудистыми проблемами.

