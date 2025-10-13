Саперы пострадали при разминировании ЛЭП в ДНР

Двое саперов пострадали при разминировании ЛЭП в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Двое саперов Специализированного спасательного центра получили ранения во время обследования освобожденной территории на наличие боеприпасов. Их доставили в больницу. Один сотрудник проходит лечение амбулаторно, второго прооперировали, и он находится в состоянии средней степени тяжести», — говорится в публикации.

В ведомстве уточнили, что саперы МЧС каждый день проверяют территорию ДНР на наличие «опасных находок», в том числе освобожденные населенные пункты. В 2025 году они обезвредили почти 80 тысяч боеприпасов.

1 октября в МЧС рассказали о ходе разминирования Курской области. По данным ведомства, саперы успешно очистили от взрывоопасных предметов почти 690 гектаров приграничья, обезвредив более 14 800 единиц.

Особое внимание специалисты уделяют сплошному разминированию сельхозугодий, для чего используется передовая робототехника. В частности, специальная машина, которая может выдерживать подрывы мин, подготавливает площадку для последующей ручной работы саперов.

Ранее Хинштейн сообщил о помощи иностранных военных в разминировании Курской области.