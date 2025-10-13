Российский роддом закрыли из-за вспышки норовируса

В Калининграде роддом приостановил свою деятельность из-за инфекции. Об этом со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщает Telegram-канал «Клопс».

В связи со вспышкой норовирусной инфекции оказался закрыт городской роддом №4 — в учреждении зафиксировали групповую заболеваемость. Управление Роспотребнадзора организовало проведение необходимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, на период которых роддом функционировать не будет. В администрации медучреждения не смогли назвать точную дату возобновления работы стационара.

До этого в психинтернате Ростовской области произошла вспышка острой инфекции. Там ввели карантин из-за массового заражения норовирусом.

Ранее врач назвал самые неприятные инфекции, которыми можно заразиться при купании.