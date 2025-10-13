На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые выяснили, как резать лук и не плакать

Metro: нарезка лука острым ножом препятствует появлению слез
true
true
true
close
Depositphotos

Международная группа исследователей выяснила, как резать лук без слез, пишет Metro. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале PNAS, секрет кроется в правильном использовании ножа.

Многолетние исследования показали, что слезотечение вызывает не запах лука, а микроскопические капли его сока, которые при нарезке превращаются в аэрозоль и попадают на слизистую оболочку глаз. Содержащееся в луке вещество син-пропанетиал-S-оксид при контакте с роговицей вызывает химическую реакцию, приводящую к раздражению и слезам.

Ученые установили, что количество выделяемых раздражающих веществ напрямую зависит от остроты ножа и техники нарезки. Тупые лезвия раздавливают луковицу, усиливая выделение сока, а быстрые рубящие движения создают больше брызг. Наилучшие результаты показало использование острого ножа и аккуратные, размеренные движения при нарезке.

При этом популярный метод охлаждения лука перед нарезкой не показал значительной эффективности в уменьшении слезотечения. Исследование также может иметь практическое применение в пищевой промышленности для улучшения условий труда поваров и работников кухонь, считают авторы.

Ранее врач рассказала о пользе лука для здоровья.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами