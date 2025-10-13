На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пятикласснику сломали кисть в раздевалке школы в Калининградской области

В Зеленоградске мать избитого ученика потребовала со школы 150 тысяч рублей
Global Look Press

В Калининградской области мать подростка потребовала компенсацию за перелом, полученный в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре этого года один из учеников СОШ города Зеленоградска напал на пятиклассника в раздевалке после урока физкультуры. Хулиган бил жертву по голове и ногам, в результате чего несовершеннолетний получил перелом кисти и другие травмы.

Прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с образовательного учреждения и родителей нападавшего компенсацию морального вред в размере 150 тыс. рублей.

«Исковое заявление находится на рассмотрении. Кроме того, прокуратура продолжает проверку по другим фактам конфликтов несовершеннолетних в этой же школе», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске школьница избила девочку из-за веса.

