Пятикласснику сломали кисть в раздевалке школы в Калининградской области

В Зеленоградске мать избитого ученика потребовала со школы 150 тысяч рублей

В Калининградской области мать подростка потребовала компенсацию за перелом, полученный в школе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В сентябре этого года один из учеников СОШ города Зеленоградска напал на пятиклассника в раздевалке после урока физкультуры. Хулиган бил жертву по голове и ногам, в результате чего несовершеннолетний получил перелом кисти и другие травмы.

Прокурор района обратился в суд с требованием взыскать с образовательного учреждения и родителей нападавшего компенсацию морального вред в размере 150 тыс. рублей.

«Исковое заявление находится на рассмотрении. Кроме того, прокуратура продолжает проверку по другим фактам конфликтов несовершеннолетних в этой же школе», — говорится в сообщении.

Ранее в Новосибирске школьница избила девочку из-за веса.