«Ты жирная, чего жрешь?»: в Новосибирске школьница избила девочку из-за веса

В Новосибирске школьница поставила девочку на колени и избила при других детях

В Новосибирске семиклассница пострадала после избиения бывшей подругой. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на улице Кирова. На кадрах заметно, как девочка пинает школьницу ногами, пока та стоит на коленях.

«Ты жирная, чего жрешь?», – цитирует издание слова агрессора.

По словам девочки, когда она возвращалась из школы домой, толпа учеников предложила «отойти поговорить». Сначала они с бывшей подругой подрались, после чего агрессивная девочка поставила ребенка на колени и стала бить. При этом рядом было много школьников, но они только снимали и не пытались остановить потасовку.

В какой-то момент она отвлеклась и пострадавшей удалось сбежать. На следующий день в больнице медики диагностировали сотрясение мозга, компрессионный перелом шейного позвонка и другие травмы.

«Врачи говорят, что ей придется лежать в больнице три недели, только потом нас могут выписать», – рассказала мать семиклассницы.

Родительница обратилась в полицию. По ее мнению, причиной стала травля из-за лишнего веса.

Сотрудники МВД установили участников инцидента. Материалы проверки направили в СК РФ по региону.

