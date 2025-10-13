На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пенсионерка упала на пол в подмосковной больнице и не выжила

«ОН»: в Подмосковье пенсионерка упала на пол в больнице и не выжила
Telegram-канал Осторожно, новости

В Подмосковье 76-летняя женщина не выжила после падения на пол в больнице. Об этом со ссылкой на другую пациентку медцчреждения сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Инцидент произошел в ночь на 11 октября в медучреждении в городе Химки. Предварительно, пенсионерка, госпитализированная после падения дома, потеряла сознание по пути в туалет уже в больнице, упала и ударилась головой. Медсестры не смогли поднять женщину, а санитаров поблизости не оказалось. Медработники переместили пострадавшую в палату на пледе по полу, сделали укол и оставили на полу с подушкой под головой. Медицинский персонал предположил, что пациентка утром «встанет сама».

«Бабушка вся была бледная, пыталась сказать, что ей очень плохо», — рассказала очевидица.

По словам свидетельницы событий, медработники сообщили, что «в принципе все уже сделали», и больше ничего сделать не могут. В результате пенсионерка не выжила.

Кроме того, пациенты больницы, где все случилось, сообщили об антисанитарных условиях в терапевтическом отделении — там повсюду ползают тараканы и клопы. Министерство здравоохранения Московской области запланировало проверку по данному факту.

Ранее российский пенсионер провалился в погреб и не смог выбраться.

