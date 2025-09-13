Российский пенсионер провалился в погреб и не смог выбраться

В Курской области пенсионер провалился в погреб и не смог выбраться

В Курской области 85-летний мужчина не смог выбраться, провалившись в погреб. Об этом сообщает МЧС по региону.

Инцидент произошел в частном доме. Пожилой мужчина упал в погреб и не мог самостоятельно выбраться из него. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

Спасатели помогли пенсионеру подняться по лестнице на улицу и передали его медикам. Пострадавший в результате случившегося получил ушибы.

До этого российская пенсионерка чудом выжила после падения в семиметровый колодец. Отправившись в лес за ягодами, она пробиралась через высокую траву и не заметила открытый колодец. У пострадавшей был с собой мобильный телефон, она связалась со знакомым, и тот вызвал спасателей.

Ранее школьница провалилась в выгребную яму уличного туалета и сама вызвала спасателей.