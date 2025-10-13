Тюменские врачи спасли мужчину, который случайно наглотался осколков стекла

В Тюмени врачи спасли 28-летнего мужчину, который случайно наглотался осколков стекла. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Инцидент произошел в минувшие выходные, в период с 11 по 12 октября. Тюменец открыл бутылку с помощью ножа, в результате чего повредил ее горлышко. Осколки стекла попали внутрь, и при глотании мужчина почувствовал резкую боль и дискомфорт в горле.

Осознав, что стало причиной этих ощущений, он сразу же вызвал скорую помощь. Свидетели происшествия пытались помочь пострадавшему, нанося удары по спине между лопатками, но мероприятие не увенчалось успехом. Помочь мужчине смогли лишь медики.

Врачи порекомендовали не употреблять содержимое из разбитой стеклянной тары и утилизировать продукт даже при незначительном повреждении. При проглатывании инородного тела нельзя промывать желудок, употреблять твердую пищу или ставить клизмы. Вместо этого следует немедленно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

