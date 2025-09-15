Россиянин проглотил пятисантиметровую иглу, выпив налитую женой рюмку с алкоголем

В Нижнем Тагиле 54-летний мужчина случайно проглотил пятисантиметровую иглу, выпив налитую женой стопку спиртного. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.

Инцидент произошел, когда горожанин по невнимательности выпил содержимое рюмки, в которой находилась пятисантиметровая игла — ее туда для дезинфекции положила его супруга. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. В ходе эндоскопической операции врач с помощью биопсийных щипцов успешно извлек опасный предмет, избежав повреждения тканей пищевода.

Благодаря малоинвазивной процедуре пациент смог уйти домой в тот же день, осложнений не возникло. Врачи напомнили, что при попадании инородного тела в организм необходимо как можно скорее обратиться за квалифицированной медицинской помощью и не пытаться извлечь его самостоятельно.

Ранее в Башкирии у женщины в кишечнике нашли иглу после визита к стоматологу.