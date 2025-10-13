Тюменский блогер продает камни из желчного пузыря чтобы оплатить операцию

Тюменский блогер Эдуард Филиппов, известный под псевдонимом Миллионер, продает камни из собственного желчного пузыря за 200 тыс. руб. Об этом он рассказал Ura.ru.

«Продаю камни, которые еще внутри меня, чтобы оплатить операцию. Бесплатно по ОМС такие операции не делают, поэтому, возможно, кто-то захочет мне помочь. […] А камни-то у меня красивые», – сообщил блогер.

Филиппов отметил, что бесплатно ему смогут провести операцию только при условии полного удаления желчного пузыря. С его слов, чтобы сохранить жизненно важный орган, он разместил объявление о продаже камней в надежде найти покупателя на одном из сайтов объявлений.

По сообщению СМИ, Филиппов прославился тем, что ездил по Тюмени в ванной с пеной. После этого он повторил перформанс, приехав в ванной, запряженной лошадью, на кастинг ТНТ.

В прошлом году стало известно о том, что жительница Северной Осетии украла у своей свекрови золотые украшения, чтобы оплатить операцию от рака. После обнаружения пропажи пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно раскрыли преступление, в итоге суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, и год испытательного срока.

Ранее отец решил продать свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери.