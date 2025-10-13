На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тюменский блогер продает камни из желчного пузыря чтобы оплатить операцию

Ura.ru: тюменский блогер оценил камни в своем желчном пузыре в 200 тыс. рублей
true
true
true
close
Московская медицина

Тюменский блогер Эдуард Филиппов, известный под псевдонимом Миллионер, продает камни из собственного желчного пузыря за 200 тыс. руб. Об этом он рассказал Ura.ru.

«Продаю камни, которые еще внутри меня, чтобы оплатить операцию. Бесплатно по ОМС такие операции не делают, поэтому, возможно, кто-то захочет мне помочь. […] А камни-то у меня красивые», – сообщил блогер.

Филиппов отметил, что бесплатно ему смогут провести операцию только при условии полного удаления желчного пузыря. С его слов, чтобы сохранить жизненно важный орган, он разместил объявление о продаже камней в надежде найти покупателя на одном из сайтов объявлений.

По сообщению СМИ, Филиппов прославился тем, что ездил по Тюмени в ванной с пеной. После этого он повторил перформанс, приехав в ванной, запряженной лошадью, на кастинг ТНТ.

В прошлом году стало известно о том, что жительница Северной Осетии украла у своей свекрови золотые украшения, чтобы оплатить операцию от рака. После обнаружения пропажи пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Правоохранители оперативно раскрыли преступление, в итоге суд назначил женщине наказание в виде двух лет лишения свободы условно, и год испытательного срока.

Ранее отец решил продать свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами