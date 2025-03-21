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Отец продает свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери

WOB: малазиец продает свои часы Rolex, чтобы оплатить лечение дочери с лейкемией
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Отец из Малайзии продает свои часы Rolex, чтобы собрать деньги на лечение дочери от лейкемии, пишет World of Buzz.

Житель Малайзии Абу Али выставил на продажу свои часы Rolex, чтобы собрать средства на лечение своей дочери, страдающей от лейкемии. Девочка проходит терапию в Сингапуре, где доступны необходимые медицинские процедуры, недоступные в местных больницах.

Отец рассказал, что планирует выручить за часы 2023 года около $11 тысяч. Этих денег должно хватить на оплату медицинских счетов.

В комментариях к своему посту Али пояснил, что его дочь нуждается в специализированной терапии CAR-T-клетками, которая пока недоступна в Малайзии. В настоящее время девочка проходит лечение в Национальной университетской больнице Сингапура (NUH).

«Мой ребенок только что пережил пневмонию, и сейчас химиотерапия или трансплантация представляют слишком высокий риск», — добавил он.

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