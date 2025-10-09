На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Укушенная уличным котенком петербурженка чуть не осталась без вакцины от бешенства

78.ru: в Петербурге укушенная девушка чуть не осталась без вакцины от бешенства
Depositphotos

В Петербурге девушка, которую укусил бездомный котенок, чуть не осталась без вакцины от бешенства. Об этом со ссылкой на ее соцсети сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел, когда девушка пыталась помочь бездомному котенку, и тот ее укусил. После этого она начала обзванивать медицинские учреждения, чтобы сделать прививку от бешенства. По словам пострадавшей, более 30 медицинских учреждений и даже специализированный антирабический центр отказали ей в процедуре из-за отсутствия вакцин.

В результате благодаря помощи подписчиков в социальных сетях пострадавшей удалось найти клинику, где ей сделали прививку. После произошедшего девушка продолжила помогать бездомным животным.

Представители городского комитета по здравоохранению в беседе с телеканалом сообщили, что в Петербурге имеется 7 тысяч доз вакцины, однако не все районы города обеспечили ее закупку.

Ранее зараженный бешенством хомяк искусал ребенка в Воронежской области.

