В сети раскритиковали элитный ресторан за способ подачи десерта

Daily Mail: в сети раскритиковали мишленовский ресторан за подачу десерта
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ресторан в Чикаго Alinea, обладатель трех звезд Мишлен, оказался в центре скандала из-за способа подачи блюда, в ходе которой повар разбрасывает ингредиенты по столу, вызвало шквал критики в соцсетях, пишет Daily Mail.

Заведение, известное своими инновационными и театральными ужинами в стиле «молекулярной гастрономии», предлагало гостям уникальное меню из 18 блюд стоимостью от $210 с человека. Однако именно десерт под названием «Картина» стал причиной скандала.

На кадрах видно, как повар сначала рассыпает по столу ингредиенты, а затем хаотично поливает стол молочным шоколадом и цветными соусами, а в завершение украшает «композицию» бисквитами и мороженым.

«Это одна из самых нелепых вещей, которые я когда-либо видел в ресторане», — уверены зрители.

Несмотря на шумиху, интерактивный и иммерсивный формат ужинов остается визитной карточкой Alinea, отметили в заведении.

Ранее в Германии владелец пиццерии сообщил, что евреям в заведении не рады, и угодил в скандал.

