На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине замкомандира части заставлял военных ремонтировать его дом

Замкомандира воинской части в Львовской области обвинили в превышении полномочий
true
true
true
close
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские правоохранители задержали заместителя командира воинской части в Львовской области, заставлявшего подчиненных делать ремонт в его доме. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина отправлял военнослужащих выполнять частные работы. Вместо службы они делали ремонт в доме заместителя командира воинской части в Винницкой области, а также клали брусчатку и выполняли иные поручения.

«Заместитель командира «помогал» знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир «выделил» нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что военнослужащие в период с марта по сентябрь текущего года укладывали брусчатку на нескольких объектах на территории Львовской области. Заказчиками работ выступали территориальные общины, с которыми заключались соответствующие договоры.

На этом фоне задержанному предъявили обвинение в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Суд уже избрал замкомандира воинской части меру пресечения в виде заключения под стражу. Также мужчину отстранили от должности.

Ранее на Украине задержали чиновника министерства юстиции за помощь уклонистам.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами