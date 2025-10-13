На Украине замкомандира части заставлял военных ремонтировать его дом

Украинские правоохранители задержали заместителя командира воинской части в Львовской области, заставлявшего подчиненных делать ремонт в его доме. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

По данным ведомства, мужчина отправлял военнослужащих выполнять частные работы. Вместо службы они делали ремонт в доме заместителя командира воинской части в Винницкой области, а также клали брусчатку и выполняли иные поручения.

«Заместитель командира «помогал» знакомому предпринимателю, который жаловался, что нет рабочих для укладки брусчатки. По его просьбе командир «выделил» нескольких военных, которые фактически работали на предпринимателя», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что военнослужащие в период с марта по сентябрь текущего года укладывали брусчатку на нескольких объектах на территории Львовской области. Заказчиками работ выступали территориальные общины, с которыми заключались соответствующие договоры.

На этом фоне задержанному предъявили обвинение в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет. Суд уже избрал замкомандира воинской части меру пресечения в виде заключения под стражу. Также мужчину отстранили от должности.

Ранее на Украине задержали чиновника министерства юстиции за помощь уклонистам.