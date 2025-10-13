На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Редкий алмаз найден на месторождении в Архангельской области

Цыбульский: алмаз весом 340 карат добыт на месторождении в Архангельской области
«АГД Даймондс»

Уникальный алмаз высокого качества весом 340 карат добыт на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

«Это рекорд для всей истории промышленной разработки месторождения, на котором работает «АГД Даймондс», и один из пяти крупнейших алмазов, добытых в современной России, - отметил он.

По словам Цыбульского, камень не только внушительных размеров, но также отличается исключительным качеством и обладает высокой ценностью для рынка. В мире таких природных кристаллов встречается всего 2%, отметил губернатор.

9 мая сообщалось, что в России добыли самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества. Кристалл янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56х54х22 миллиметра был извлечен в Якутии специалистами компании АЛРОСА.

24 мая глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев заявил, что данный алмаз должен оставаться в АЛРОСЕ или может быть реализован в Государственный исторический музей (Гохран).

Ранее семья в США нашла алмаз во время прогулки в парке.

