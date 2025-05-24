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Глава Якутии высказался о судьбе крупнейшего в истории России ювелирного алмаза

Крупнейший алмаз в истории России останется в АЛРОСЕ или будет передан в Гохран
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АЛРОСА

Крупнейший в истории России ювелирный алмаз янтарного цвета должен оставаться в АЛРОСЕ или может быть реализован в Государственный исторический музей (Гохран). Об этом ТАСС сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

«Такая уникальная находка должна оставаться в компании или должна быть в Гохране России», — сообщил Николаев агентству.

Он подчеркнул, что алмаз был обнаружен в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и в связи с этим было принято решение присвоить ему имя, связанное с этой датой. Кристалл янтарного цвета весом 468,3 карата и размером 56х54х22 мм извлекли в Якутии.

В начале мая в России объявили, что на аукцион выставлен бриллиант «Новое солнце». Вес его превышает 100 карат. Камень золотисто-медового цвета, из которого создали бриллиант, весил более 200 карат и был добыт на арктических месторождениях. Над его огранкой работали 15 лучших ювелиров России.

Ранее в США мужчина чуть не упустил крупный алмаз, приняв его за фантик.

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