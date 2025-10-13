На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне пожаловались на сбои в работе китайских датчиков глюкозы

Shutterstock/FOTODOM

В России произошел массовый сбой в работе китайских сенсоров для непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом пишет Ura.ru.

У пользователей в РФ возникли проблемы с доступом к учетным записям устройств Linx, Aidex и Lumiflex, которые закупаются на маркетплейсах.

«Выбросило из аккаунта, подключиться обратно невозможно. Диабетики в профильных сообществах сообщают об аналогичных сбоях. Жалоб много, эти датчики входят в топ самых популярных», — говорится в материале.

При попытке авторизации пользователям сообщают об ошибке: «Вход в ваш аккаунт истек или используется на другом устройстве».

В компании Lumiflex подтвердили наличие проблемы. В данный момент они пытаются решить возникшие неполадки.

Недавно жители ряда регионов России массово жаловались на сбой в работе платформы Steam. Наибольшее число жалоб на работу Steam, по данным «Сбой.рф», поступает из Москвы (19%), Свердловской области (9%), Санкт-Петербурга (7%), Новосибирской области (6%) и Красноярского края (6%).

Ранее массовый сбой произошел в работе одной из транспортных компаний РФ.

