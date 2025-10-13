На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россияне станут глупее, если будут злоупотреблять просмотром Reels, считает психолог

Психолог Наумова: злоупотребление просмотром Reels снижает самооценку
true
true
true
close
Mitriakova Valeriia/Shutterstock/FOTODOM/Freepik

Критическое мышление ухудшается, а умственные способности деградируют, если злоупотреблять просмотром Reels, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова. Она посоветовала обратиться к профессионалам, если человек столкнулся с зависимостью от коротких видео.

«Короткие видео сильно влияют на умственные способности людей. Прежде всего, в них мало информации — человек не успевает погрузиться в событие, не анализирует, воспринимает как данность. Так как информации мало, то много, что [человек] дорисовывает, наш мозг работает так всегда. Такого человека легко обмануть – он не тренирует аналитические способности, не думает, не размышляет. Ухудшаются умственные способности: человек подвержен манипуляциям мошенников, либо злоумышленников. Люди часто смотрят в Reels то, что хочется — они мечтают, ищут идеальную жизнь, смотрят не кино, а реальность. [Видят], как живут другие люди с большим достатком, более красивой внешностью, имеющие уже такие путешествия, о которых только мечтают. И может, никогда не получат такую жизнь — это ухудшает самооценку. Внутренний критик начинает атаковать человека, что приводит к ухудшениям настроения вплоть до депрессивного расстройства и повышения уровня тревоги», — сказала она.

Наумова считает, что россияне станут более глупыми, если будут проводить больше времени за просмотром Reels. Психолог отметила, что пропаганда пользуется коротким форматом, когда зритель не перепроверяет входящий поток информации.

«Россияне будут более глупыми. Если не тренировать мышление, то теряется, и качество [мыслей] теряется, и решения [станут глупыми]. Пропаганде намного легче манипулировать людьми через короткие видео — [информация в них] вписывается в систему представлений. [Медиа менеджерам] легко аккуратно внедрить [пропаганду] в общую картину мира, когда человек скажет при просмотре видео: «Да, точно так и есть». Если человек смотрит много и не проверяет в других источниках, привык верить маленькому кусочку, который увидел, то таким человеком манипулировать очень просто. Здесь нет ни аналитического мышления, ни критики восприятия мира. Люди не замечают, что на них влияют через видео — в этом и сложность, когда попадает в зависимость, редко понимает и не видит проблем. Когда зависим от Reels, то уровень осознанности низок», — сказала она.

Ранее врач оценил новый тренд зумеров на «отдых» в психиатрических клиниках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами