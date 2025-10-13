Россияне станут глупее, если будут злоупотреблять просмотром Reels, считает психолог

Критическое мышление ухудшается, а умственные способности деградируют, если злоупотреблять просмотром Reels, заявила «Газете.Ru» психолог Наталья Наумова. Она посоветовала обратиться к профессионалам, если человек столкнулся с зависимостью от коротких видео.

«Короткие видео сильно влияют на умственные способности людей. Прежде всего, в них мало информации — человек не успевает погрузиться в событие, не анализирует, воспринимает как данность. Так как информации мало, то много, что [человек] дорисовывает, наш мозг работает так всегда. Такого человека легко обмануть – он не тренирует аналитические способности, не думает, не размышляет. Ухудшаются умственные способности: человек подвержен манипуляциям мошенников, либо злоумышленников. Люди часто смотрят в Reels то, что хочется — они мечтают, ищут идеальную жизнь, смотрят не кино, а реальность. [Видят], как живут другие люди с большим достатком, более красивой внешностью, имеющие уже такие путешествия, о которых только мечтают. И может, никогда не получат такую жизнь — это ухудшает самооценку. Внутренний критик начинает атаковать человека, что приводит к ухудшениям настроения вплоть до депрессивного расстройства и повышения уровня тревоги», — сказала она.

Наумова считает, что россияне станут более глупыми, если будут проводить больше времени за просмотром Reels. Психолог отметила, что пропаганда пользуется коротким форматом, когда зритель не перепроверяет входящий поток информации.

«Россияне будут более глупыми. Если не тренировать мышление, то теряется, и качество [мыслей] теряется, и решения [станут глупыми]. Пропаганде намного легче манипулировать людьми через короткие видео — [информация в них] вписывается в систему представлений. [Медиа менеджерам] легко аккуратно внедрить [пропаганду] в общую картину мира, когда человек скажет при просмотре видео: «Да, точно так и есть». Если человек смотрит много и не проверяет в других источниках, привык верить маленькому кусочку, который увидел, то таким человеком манипулировать очень просто. Здесь нет ни аналитического мышления, ни критики восприятия мира. Люди не замечают, что на них влияют через видео — в этом и сложность, когда попадает в зависимость, редко понимает и не видит проблем. Когда зависим от Reels, то уровень осознанности низок», — сказала она.

