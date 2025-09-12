На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индийское кафе принимает оплату мусором

Сеть кафе в Индии принимает у посетителей мусор в обмен на еду
true
true
true
close
Ambikapur Municipal Corporation

Сеть кафе в Индии принимает мусор в качестве оплаты. Об этом пишет Good News Network.

В индийском городе Амбикапур, который известен как «город без свалок», работают несколько точек сети Garbage Cafe, где за килограмм пластикового мусора можно получить полноценный обед из четырех блюд, включающий рис, два вида карри и дал — традиционное индийское блюдо из чечевицы.

Кафе в среднем обслуживает около 20 человек в день, собирая около 20 кг пластика. По словам Винода Пателя, одного из управляющих, такой подход не только помогает накормить голодных, но и способствует очистке города от пластика.

В условиях ограниченного бюджета у местных властей нет возможностей внедрять сложные системы утилизации, но несмотря на это ежедневно здесь собирают и перерабатывают почти все 226 тонн пластика.

Подобные кафе появились и в других городах Индии, а также в Камбодже, где переняли эту идею для решения местных экологических и социальных проблем.

Ранее россиянка накопила две тонны мусора в квартире в хрущевке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами