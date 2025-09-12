Индийское кафе принимает оплату мусором

Сеть кафе в Индии принимает у посетителей мусор в обмен на еду

Сеть кафе в Индии принимает мусор в качестве оплаты. Об этом пишет Good News Network.

В индийском городе Амбикапур, который известен как «город без свалок», работают несколько точек сети Garbage Cafe, где за килограмм пластикового мусора можно получить полноценный обед из четырех блюд, включающий рис, два вида карри и дал — традиционное индийское блюдо из чечевицы.

Кафе в среднем обслуживает около 20 человек в день, собирая около 20 кг пластика. По словам Винода Пателя, одного из управляющих, такой подход не только помогает накормить голодных, но и способствует очистке города от пластика.

В условиях ограниченного бюджета у местных властей нет возможностей внедрять сложные системы утилизации, но несмотря на это ежедневно здесь собирают и перерабатывают почти все 226 тонн пластика.

Подобные кафе появились и в других городах Индии, а также в Камбодже, где переняли эту идею для решения местных экологических и социальных проблем.

Ранее россиянка накопила две тонны мусора в квартире в хрущевке.