Педагог изнасиловал 17-летнюю ученицу, а затем подмешал ей яд в воду

В Индии педагог изнасиловал ученицу и подмешал ей яд в воду

В Индии педагога обвинили в изнасиловании и отравлении 17-летней ученицы. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 5 октября в районе Сахарса. По словам отца девушки, его дочь посещала курс компьютерной грамотности в центре развития навыков. Учитель Вишну Дж приставал к ней и принуждал пойти с ним. После отказа и угрозы сообщить о нем, мужчина ударил ее, изнасиловал, а затем подмешал ей яд в воду.

Когда состояние подростка ухудшилось, педагог доставил ее в районную больницу, а сам скрылся. В машине скорой помощи пострадавшая успела рассказать бабушке о произошедшем. Спасти девушку не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оператор центра развития навыков, где работал подозреваемый, заявил о существовании «любовной связи» между учителем и ученицей.

Ранее в Свердловской области в розыск объявили мужчин, осужденных за изнасилование школьницы.