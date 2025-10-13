«Есть двое других нормальных детей»: россиянка бросила 10-летнего сына жить на улице

В Железногорске местные жители обнаружили в подъезде десятилетнего ребенка, который вынужден бродяжничать. Об этом сообщает НГС со ссылкой на местные паблики.

По словам местных жителей, мальчик сидел между третьим и четвертым этажом. Он не реагировал на окружающих и что-то мычал. Неравнодушные очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. После произошедшего мальчика направили в красноярский приют.

Известно, что за последние четыре месяца ребенка увозят туда не в первый раз. Мальчик якобы годами бродяжничает. При этом у несовершеннолетнего есть семья, но матери он не нужен.

«Мать парня прямо говорит: «Мне не нужен этот ребенок. У меня есть двое других нормальных детей», – сообщается в публикации.

Родители не лишены прав на мальчика, но не исполняют свои обязанности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По результатам будет принято решение. Также материалы направили в органы опеки.

