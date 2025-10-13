На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Есть двое других нормальных детей»: россиянка бросила 10-летнего сына жить на улице

В Железногорске мальчик скитался по подъездам
true
true
true
close
Shutterstock

В Железногорске местные жители обнаружили в подъезде десятилетнего ребенка, который вынужден бродяжничать. Об этом сообщает НГС со ссылкой на местные паблики.

По словам местных жителей, мальчик сидел между третьим и четвертым этажом. Он не реагировал на окружающих и что-то мычал. Неравнодушные очевидцы вызвали скорую помощь и полицию. После произошедшего мальчика направили в красноярский приют.

Известно, что за последние четыре месяца ребенка увозят туда не в первый раз. Мальчик якобы годами бродяжничает. При этом у несовершеннолетнего есть семья, но матери он не нужен.

«Мать парня прямо говорит: «Мне не нужен этот ребенок. У меня есть двое других нормальных детей», – сообщается в публикации.

Родители не лишены прав на мальчика, но не исполняют свои обязанности. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По результатам будет принято решение. Также материалы направили в органы опеки.

Ранее в Бурятии женщина систематически избивала своих детей и бросила в сына нож.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами