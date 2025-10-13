В Индии собаки разорвали младенца, которого родители закопали заживо

Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в округе Чхиндвара штата Мадхья-Прадеш. 11 октября в полицию поступила информация о странном поведении собак на свалке. Прибывшие на место правоохранители нашли изуродованное бродячими животными тело младенца. Предположительно, собаки оторвали руку и покалечили голову новорожденному, которого родители закопали в куче мусора.

По предварительной информации, ребенок родился развитым и здоровым, но его семья решила избавиться от него.

Ранее в Индии пастух случайно нашел закопанную в землю 20-дневную девочку.