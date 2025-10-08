На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мать-наркоманка почти полгода избивала дочь в Бурятии и избежала колонии

В Улан-Удэ мать-наркоманка почти полгода избивала дочь и избежала колонии
Shutterstock

В Улан-Удэ наркоманку осудили за систематическое истязание малолетней дочери. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все происходило в период с февраля по конец июня. Установлено, что женщина, страдающая наркоманией, систематически наносила побои своей малолетней дочери за незначительные провинности. Тем самым она причинила ребенку телесные повреждения, физическую боль и психические страдания.

О противоправных действиях стало известно бывшему супругу женщины, который забрал дочь к себе и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Суд признал женщину виновной по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ей назначено наказание в виде четырех лет и двух месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее россиянка почти год избивала двухлетнюю дочь за непослушание и попала под суд.

