Попытка спастись от роя шмелей закончилась для мужчины трагедией

В Индии попытка спастись от роя шмелей закончилась для мужчины трагедией
В Индии попытка 29-летнего мужчины спастись от роя шмелей закончилась несчастным случаем. Он упал в канаву с водой и захлебнулся. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в муниципалитете Дахегам в штате Гуджарат. По информации полиции, мужчина поехал с другом в город по работе. Приятель высадил его у моста Джанк-Джалундра, после чего мужчина отправился вдоль воды по своим делам. Он разговаривал по мобильному телефону с отцом, когда на него налетел рой шмелей. Мужчина бросился к воде, чтобы избавиться от насекомых и чтобы промыть места укусов, но поскользнулся и неудачно упал в канал. Пострадавший начал тонуть и звать на помощь.

По информации полиции, никто из прохожих не смог спасти мужчину. Очевидцы вызвали экстренные службы, но те приехали слишком поздно, чтобы помочь потерпевшему.

Ранее в Индии попытка 12-летнего ребенка поймать попугая закончилась трагедией.

