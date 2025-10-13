На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В многоэтажке Берлина произошла серия взрывов и пожар

Bild: в Берлине в результате мощного взрыва в жилом доме пострадали 47 человек
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В берлинском районе Нойкёльн в ночь на понедельник, 13 октября, произошел мощный взрыв в жилом доме, в результате которого пострадали 47 человек. Об этом сообщает Bild со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, взрыв прогремел на первом этаже многоэтажки в жилом комплексе High-Deck-Siedlung на улице Michael-Bohnen-Ring. После детонации в здании начался пожар, который вскоре охватил несколько квартир. Спасатели получили вызов около 3:30 по местному времени.

Во время тушения в горящей квартире произошли новые взрывы. Ударной волной выбило стекла во дворе, а обломки и части жалюзи разлетелись по территории вокруг дома.

Пожарные вывели из здания нескольких человек, включая жильца пострадавшей квартиры, который получил тяжелые травмы. Его госпитализировали в критическом состоянии, однако, по данным полиции, угрозы его жизни больше нет. Всего в больницы доставлены 14 человек, остальные получили легкие травмы.

К 4:40 на месте происшествия работали 83 спасателя. Район Michael-Bohnen-Ring был полностью перекрыт, а движение по улице Sonnenallee ограничено в обе стороны.

Причины взрыва пока не установлены. По словам представителя берлинской полиции, следователи уголовного управления уже приступили к осмотру места происшествия. Им предстоит выяснить, что именно стало источником столь мощных детонаций.

Журналисты отметили, что жилой комплекс High-Deck-Siedlung неоднократно попадал в новости из-за инцидентов в новогодние праздники. Так, в ночь на 2023 год в этом районе произошли беспорядки и был сожжен автобус.

Ранее в центре Берлина столкнулись автобус и трамвай.

