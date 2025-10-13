На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приамурье девушка решила отомстить отчиму, выдумав изнасилование

В Приамурье девушку будут судить за ложное обвинение отчима в изнасиловании
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области будут судить 21-летнюю девушку, ложно доносившую на отчима. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Жительница села Магдагачи обратилась в полицию и рассказала, что, когда ей было восемь лет, родственник надругался над ней.

«В ходе проверки сообщения о преступлении установлено, что заявительница дала заведомо ложные показания в отношении своего отчима», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что «пострадавшая» испытывала личную неприязнь к матери и ее новому мужу, поэтому решила привлечь последнего к уголовной ответственности.

По факту подлога возбудили уголовное дело. Во время следственных мероприятий сама девушка призналась в попытке оговорить родственника. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого 19-летняя девушка из Калмыкии обвинила двоих мужчин в групповом изнасиловании. Один из них похитил девушку и привез на день рождения к другу, где вместе с ним надругался. При этом сами мужчины признали факт сношения, но заявили, что девушка якобы сама согласилась на это.

Ранее брат семь лет насиловал младшую сестру и получил срок.

