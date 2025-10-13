На Камчатке люди прикормили медвежат и попали под проверку

На Камчатке проведут проверку после информации о медвежатах, разгуливавших без матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство охотничьего хозяйства региона.

Проверка началась после появления информации о том, что районе среднего течения реки Жировая заметили истощенных медвежат-сирот. При этом подмосковный центр спасения диких животных был готов принять к себе новых хищников.

Однако на месте оказалось, что медвежата передвигаются вместе с матерью, но приходят к людям. В день, когда их заметили, мать пришла к месту с третьим медвежонком, чтобы забрать еще двоих, но они не захотели следовать за ней.

Как выяснили специалисты, работники местного предприятия разбили лагерь неподалеку и намеренно прикормили животных. Таким образом люди изменили естественное поведение животных.

На данный момент проводится проверка. Специалисты выяснят, законными ли были действия сотрудников организации.

