На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке люди прикормили медвежат и попали под проверку

На Камчатке проверяют людей, прикормивших медвежат
true
true
true
close
Kozma 94/Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке проведут проверку после информации о медвежатах, разгуливавших без матери. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство охотничьего хозяйства региона.

Проверка началась после появления информации о том, что районе среднего течения реки Жировая заметили истощенных медвежат-сирот. При этом подмосковный центр спасения диких животных был готов принять к себе новых хищников.

Однако на месте оказалось, что медвежата передвигаются вместе с матерью, но приходят к людям. В день, когда их заметили, мать пришла к месту с третьим медвежонком, чтобы забрать еще двоих, но они не захотели следовать за ней.

Как выяснили специалисты, работники местного предприятия разбили лагерь неподалеку и намеренно прикормили животных. Таким образом люди изменили естественное поведение животных.

На данный момент проводится проверка. Специалисты выяснят, законными ли были действия сотрудников организации.

Ранее в Японии медведь оторвал голову грибнику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами