Эксперт объяснил перенос срока оплаты ЖКХ на 15-е число

Эксперт Моисеев: после 1 марта 2026 года перенести срок оплаты ЖКУ будет нельзя

Перенос крайнего срока оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца связан с необходимостью согласования графика платежей с датами получения зарплат большинством россиян. Об этом рассказал доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством «Прайм».

По словам эксперта, новация позволит избежать ситуации, когда у добросовестных плательщиков возникают пени з-за несовпадения сроков оплаты ЖКХ и получения заработной платы. Большинство россиян получают доходы с 10-го по 15-е число месяца.

С 1 марта 2026 года новый срок станет обязательным и не сможет быть изменен решением общего собрания собственников или условиями договора управления МКД. Одновременно изменится срок предоставления квитанций — до 5-го числа месяца вместо 1-го.

В настоящее время срок оплаты ЖКХ установлен до 10-го числа, но может быть изменен решением собственников. С марта 2026 года эта норма утратит силу, что создаст единый подход по всей стране.

До этого член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что россияне с 1 марта 2026 года будут получать квитанции за услуги ЖКХ до 5-го числа месяца.

