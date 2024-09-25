В Англии мальчику отказались выдавать паспорт из-за его имени, которое оказалось защищено авторским правом, пишет LADBible.

Как рассказали Кристиан и Бекки Моубрей, они подали заявление, чтобы их сыну выдали паспорт, так как семья хотела провести отдых в Доминиканской Республике, а для перелета ребенку нужен был документ международного образца. Однако в министерстве внутренних дел Великобритании отказали в выдаче.

Там объяснили, что всему виной имя ребенка, которого родители назвали Локи Скайуокер. При оформлении паспорта Кристиан и Бекки столкнулись с бюрократическими трудностями, получив уведомление о необходимости либо получить разрешение от компании Disney, которой принадлежат авторские права на эти имена, либо поменять имя сыну.

«Мы не знали, что это может стать потенциальной проблемой», – объяснили супруги.

Согласно правилам выдачи паспортов в Великобритании, удостоверение личности не может быть выдано на имя, связанное с товарным знаком или авторским правом, без письменного согласия владельца.

К счастью, после споров и обсуждений министерство внутренних дел в итоге изменило свое решение и разрешило Локи Скайуокеру получить паспорт. Теперь семья сможет отправиться в заветный отпуск в Доминиканскую Республику без дальнейших тревог.

Ранее мужчина сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты.