Трансляцию освобождения заложников будут вести с площади в Тель-Авиве

Израильская общественная организация «Форум семей заложников» объявила, что с полуночи так называемая «площадь заложников» в центре Тель-Авива будет открыта для посетителей — там будет организована прямая трансляция освобождения похищенных из сектора Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«На площади будет вестись непрерывная трансляция их (заложников. — «Газета.Ru») возвращения, и все желающие смогут стать свидетелями этих исторических и глубоко трогательных моментов», — сказано в сообщении организации, которая занимается сопровождением и поддержкой семей израильских заложников уже два года.

12 октября газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что руководство ХАМАС готово передать Израилю 20 заложников уже 12 октября, однако есть вероятность, что эти сроки будут сдвинуты. По данным издания, палестинское движение направило соответствующее послание через арабских посредников. Кроме того, по данным газеты, таким образом ХАМАС впервые подтвердило наличие среди заложников 20 израильтян.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ планирует уничтожить туннели ХАМАС после освобождения заложников.