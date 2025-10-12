На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд арестовал главу FESCO по делу о хищениях в особо крупном размере

Суд арестовал президента FESCO Александрса Исуринса по делу о мошенничестве
Shutterstock

Дорогомиловский суд Москвы принял решение арестовать президента транспортно-логистической компании FESCO Александрса Исуринса по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Информация об этом появилась в картотеке судебных дел.

Согласно постановлению, меру пресечения в виде заключения под стражу избрали 10 октября. Исуринсу предъявили обвинение по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Александрс Исуринс занимает пост председателя правления ПАО «ТрансКонтейнер» и возглавляет компанию FESCO, специализирующуюся на транспортных перевозках. Официальных комментариев по делу пока не поступало.

Ранее дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи была арестована за мошенничество.

