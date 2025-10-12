В Москве закрыли хостел на 2,5 тыс. человек

Суд Москвы закрыл хостел на 2,5 тыс. человек за нарушения

Суд в Москве принял решение приостановить деятельность хостела на улице Магистральной в Москве из-за грубых нарушений. Об этом сообщила Савеловская прокуратура Москвы, передает ТАСС.

В заведении одновременно могут проживать 2,5 тыс. человек. По результатам проверки там были выявлены грубые нарушения федерального законодательства. Коммерческую деятельность в учреждении осуществляли два юридических лица.

По результатам проверки прокурор завел в отношении юридических и должностных лиц 16 дел об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.

До этого в центре Москвы задержали около 300 мигрантов-нелегалов в хостеле.

По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в хостеле, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковном Дмитрове произошел пожар в частном хостеле.