На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве закрыли хостел на 2,5 тыс. человек

Суд Москвы закрыл хостел на 2,5 тыс. человек за нарушения
close
Depositphotos

Суд в Москве принял решение приостановить деятельность хостела на улице Магистральной в Москве из-за грубых нарушений. Об этом сообщила Савеловская прокуратура Москвы, передает ТАСС.

В заведении одновременно могут проживать 2,5 тыс. человек. По результатам проверки там были выявлены грубые нарушения федерального законодательства. Коммерческую деятельность в учреждении осуществляли два юридических лица.

По результатам проверки прокурор завел в отношении юридических и должностных лиц 16 дел об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле в прокуратуре.

До этого в центре Москвы задержали около 300 мигрантов-нелегалов в хостеле.

По данным ГУ Росгвардии, в ходе специального мероприятия у 400 иностранцев, проживающих в хостеле, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу. В результате 300 человек были задержаны по подозрению в нарушении миграционного законодательства и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в подмосковном Дмитрове произошел пожар в частном хостеле.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами