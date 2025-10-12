В Госдуме предложили отменить срок давности для серийных убийц

Партия «Справедливая Россия — За правду» готовит проект поправок в Уголовный кодекс РФ, которые позволят приговаривать серийных убийц к пожизненному заключению без срока давности. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Сергей Миронов.

В начале октября «Барнаульский маньяк» Виталий Манишин избежал пожизненного срока за убийство 11 женщин, поскольку истек 15-летний срок давности по делу. Его приговорили к 25 годам лишения свободы. Миронов назвал такое решение «вопиющей несправедливостью».

«Сейчас суд имеет право принять к рассмотрению дело даже в случае истечения срока давности, однако не может назначить смертную казнь и пожизненное заключение. Есть преступления — в основном связанные с терактами — к которым срок давности не применим. Но, к сожалению, серийные убийства к ним не относятся, сколько бы жертв не было на совести изувера. Между тем, следствие по таким делам нередко длится годами, и когда удается изобличить маньяка, может оказаться, что, как в случае с Манишиным, срок давности прошел», — пояснил парламентарий.

Миронов предлагает расширить перечень преступлений, к которым не применяется срок давности. Депутат считает, что в часть 5 статьи 78 УК РФ стоит включить убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами.

«Мы выступаем за отмену моратория на высшую меру, сейчас же получается, что убийца, за которым тянется долгий кровавый след, может избежать не только смертной казни, но и даже пожизненного заключения. Будем готовить поправки в УК, чтобы исправить эту вопиющую несправедливость», — заключил Миронов.

В августе другая фракция Госдумы ЛДПР уже внесла законопроект, по которому предлагается отменить срок давности преступлений по делам о насилии над детьми. Депутат Василина Кулиева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что «преступники пользуются несовершенством закона», скрываются и тем самым затягивают следственный процесс, пытаясь дождаться истечения срока давности.

