В ЛДПР предложили отменить срок давности по делам о насилии над детьми

В ГД внесли законопроект об отмене срока давности по делам о насилии над детьми
Shutterstock

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, по которому срок давности по делам о насилии над детьми отменяется — педофилы будут нести пожизненную ответственность за содеянное. Текст инициативы и пояснительная записка есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Законопроект предполагает внесение изменений в Уголовный Кодекс России.

«Законопроектом предлагается <...> [установить], что положения об освобождении от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности не применяются к лицам, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Предлагаемая мера позволит обеспечить надлежащую уголовно-правовую оценку подобным деяниям независимо от момента их совершения, будет способствовать укреплению доверия общества к правосудию и усилению защиты детей от сексуального насилия», — говорится в пояснительной записке.

Депутат от ЛДПР Василина Кулиева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что преступники «пользуются несовершенством закона», скрываются и тем самым затягивают следственный процесс, пытаясь дождаться истечения срока давности.

«Для любого нормального человека половые преступления в отношении детей и подростков — за гранью человечности. Такие криминальные проявления по опасности для общества вполне сопоставимы с терроризмом и особо жестокими убийствами. Тем не менее в России до сих пор по закону к насильникам несовершеннолетних и педофилам все еще применимо правило «срока давности». То есть преступник может избежать ответственности, если пройдет достаточно времени и его не поймают. Например, петербургская полиция сумела найти насильника, напавшего на 10-летнюю девочку, только через 24 года. И что же? После допроса его вынуждены были отпустить под подписку о невыезде, так как срок давности по делу вышел», — сказала она.

Кулиева обратила внимание на рост статистики по преступлениям сексуального характера. Депутат заявила, что «педофильские наклонности» со временем не проходят.

«Надо срочно исправлять ситуацию. Тем более что статистика это подтверждает — согласно данным Генпрокуратуры РФ, в последние годы фиксируется рост [числа] преступлений сексуального характера в отношении детей, с 2010 года по 2024 год они увеличились на 44%. Поэтому ЛДПР предлагает больше не освобождать от уголовной ответственности по истечении срока давности лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Снятие срока давности по подобного рода преступлениям — это сигнал всем ублюдкам, что им не удастся уйти от ответственности, сколько бы лет ни прошло с момента преступления», — сказала она.

Ранее стало известно, что москвич предстанет перед судом за изнасилование девочки 48 лет назад.

