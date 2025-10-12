Москвичка забила трехкомнатную квартиру мусором и оставила восьми котам

Жительница Москвы перестала жить в своей трехкомнатной квартире на юге столицы после того, как накопила в ней около тонны мусора. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Гора мусора высотой почти до потолка видна с самого входа в квартиру, который она полностью перегораживает. В помещении живут не менее восьми котов, которых хозяйка навещает лишь раз в несколько дней.

Из-за антисанитарии страдают соседи москвички, которые жалуются на распространение опарышей, клопов и дурного запаха по подъезду. Тем не менее, заставить женщину изменить положение не получается, поскольку благодаря юридическому образованию она успешно противодействует жалобам соседей уже несколько лет.

До этого в Москве в старинном доме на улице Расковой из-за засора завелись крысы и комары.

Как уточнила жительница дома Наталья, весной суд признал подвал общедомовой собственностью. В связи с этим правление дома потребовало от ГБУ «Жилищник» освободить подвал первого подъезда. Но прошло уже полгода, а имущество организации по-прежнему там вместе со скопившейся водой.

