Старинный дом в Москве превратился в рассадник крыс и комаров

В Москве в доме на улице Расковой из-за засора завелись крысы и комары
Дому на улице Расковой, 23а в Москве в 2030 году исполнится 100 лет. Несмотря на почтенный возраст, жильцы довольны зданием: кровля и подъезды капитально отремонтированы, красивая придомовая территория. Однако в последнее время жизнь для местных превратилась в постоянную борьбу с крысами, комарами и зловонным запахом. Об этом сообщает РИАМО.

По данным издания, проблемы начались летом 2025 года, когда в подвале первого подъезда произошел засор, а затем и затопление. Жители обратились в ГБУ «Жилищник» по району Беговой с заявкой на устранение аварии, однако с августа никаких изменений не произошло, а коммунальные службы лишь перекладывают ответственность друг на друга.

Как уточнила жительница дома Наталья, весной суд признал подвал общедомовой собственностью. В связи с этим правление дома потребовало от ГБУ «Жилищник» освободить подвал первого подъезда. Но прошло уже полгода, а имущество организации по-прежнему там вместе со скопившейся водой.

«Уже около полутора месяцев по ночам прилетают буквально толпы комаров и появился противный запах, ощущение сырости. Раньше столько комаров я не видела, залетал один-два за лето и все. Сейчас — это просто кошмар», — поделилась еще одна жительница дома.

На сегодняшний день жильцы получают лишь формальные отписки. Редакция издания продолжает следить за ситуацией.

Похожая ситуация произошла в прошлом году в Челябинске. Жители дома №81 по улице Мебельной пожаловались на затопление подвала дома фекалиями, которые городские службы не могли откачать несколько месяцев.

По словам местных, сотрудники МУП «ПОВВ», ответственные за обслуживание канализации дома, приезжали и пробивали засорившиеся трубы, а также откачивали воду, но после якобы перестали реагировать на вызовы.

Ранее в Москве прошел кейс-чемпионат по решению проблем ЖКХ.

