На юго-востоке Москвы загорелась квартира

На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме, из окон квартиры валит черный дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону в Telegram-канале.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что инцидент произошел в доме на Братиславской, 18/2 в квартире на десятом этаже.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горящую квартиру самостоятельно покинул один человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар локализован. На месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты добавили, что пострадавших в результате возгорания нет.

До этого в столичной прокуратуре сообщили, что школьница сожгла квартиру, когда вскрывала родительский сейф по указанию мошенников. Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Коненкова в районе Бибирево.

Мошенники заставили девушку установить на мобильный телефон специальное приложение, найти в квартире деньги, а затем вскрыть сейф ради 105 тыс. рублей. Ради этого школьница купила болгарку, а затем спровоцировала возгорание, когда попыталась отпилить петлю от сейфа.

Ранее в Ростовской области загорелся храм.