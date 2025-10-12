На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На юго-востоке Москвы загорелась квартира

МЧС: на юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме
true
true
true

На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме, из окон квартиры валит черный дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону в Telegram-канале.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что инцидент произошел в доме на Братиславской, 18/2 в квартире на десятом этаже.

«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горящую квартиру самостоятельно покинул один человек», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар локализован. На месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты добавили, что пострадавших в результате возгорания нет.

До этого в столичной прокуратуре сообщили, что школьница сожгла квартиру, когда вскрывала родительский сейф по указанию мошенников. Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Коненкова в районе Бибирево.

Мошенники заставили девушку установить на мобильный телефон специальное приложение, найти в квартире деньги, а затем вскрыть сейф ради 105 тыс. рублей. Ради этого школьница купила болгарку, а затем спровоцировала возгорание, когда попыталась отпилить петлю от сейфа.

Ранее в Ростовской области загорелся храм.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами