На юго-востоке Москвы загорелась квартира

На юго-востоке Москвы произошел пожар в жилом доме, из окон квартиры валит черный дым. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону в Telegram-канале.
Telegram-канал «Осторожно, Москва» писал, что инцидент произошел в доме на Братиславской, 18/2 в квартире на десятом этаже.
«Столичные огнеборцы ликвидируют пожар в квартире. До прибытия пожарно-спасательных подразделений горящую квартиру самостоятельно покинул один человек», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пожар локализован. На месте работают 32 специалиста и восемь единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты добавили, что пострадавших в результате возгорания нет.
До этого в столичной прокуратуре сообщили, что школьница сожгла квартиру, когда вскрывала родительский сейф по указанию мошенников. Пожар произошел в многоэтажном доме на улице Коненкова в районе Бибирево.
Мошенники заставили девушку установить на мобильный телефон специальное приложение, найти в квартире деньги, а затем вскрыть сейф ради 105 тыс. рублей. Ради этого школьница купила болгарку, а затем спровоцировала возгорание, когда попыталась отпилить петлю от сейфа.
